Экс-солистка «Блестящих» ответила на обвинения рэпера Vacio

«Распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — пояснила она.

Также Орлова добавила, что ей не удалось избежать негативных последствий после скандального вечера в клубе «Мутабор».

Ранее рэпер Vacio, попавший за решетку после «голой вечеринки», заявил, что Орлова специально выискивала на вечеринке шок-контент, спрятав лицо под никабом, сообщает «Радиоточка НСН».



