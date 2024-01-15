Экс-солистка «Блестящих» ответила на обвинения рэпера Vacio
Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова заявила, что не публиковала кадров, на которых с Vacio стянули носок, прикрывавший его мужское достоинство. Артистка также сообщила «Газете.Ru», что не видела скандального видео с «голой вечеринки» блогерши Насти Ивлеевой.
«Распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность», — пояснила она.
Также Орлова добавила, что ей не удалось избежать негативных последствий после скандального вечера в клубе «Мутабор».
Ранее рэпер Vacio, попавший за решетку после «голой вечеринки», заявил, что Орлова специально выискивала на вечеринке шок-контент, спрятав лицо под никабом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru