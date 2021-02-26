Matrang посвятил новую песню погибшему другу

Рэпер Matrang (Алан Хадзарагов) выпустил новый сингл «Руки на руке». По словам музыканта, она посвящена его погибшему другу Марату Канатову. Он же стал автором одного из куплетов сингла.

«Я вернулся, и хочу поделиться с вами одной из самых важных историй моего прошлого», - написал артист в своем Instagram.

Он отметил, что песня - о неожиданной потере близкого человека, «моего настоящего друга и брата, Марата Канатова».

Марат Канатов, выступавший под именем Бынджа, погиб во Владикавказе в 2013 году в возрасте 19 лет.



