Центробанк аннулирует лицензии ИК «Прайвет Капитал»

Банк России аннулирует лицензии инвестиционной компании «Прайвет Капитал». Об этом говорится в заявлении регулятора.

Решение касается лицензий участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности,а также деятельности по управлению ценными бумагами.

«Действие лицензий прекращается с 27.10.2025. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами... и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26.10.2025», - указали в ЦБ.

По данным регулятора, инвесткомпания не исполняла предписания Центробанка, допускала нарушения при ведении брокерской и депозитарной деятельности, внутреннем учете, расчете размера собственных средств, представлении отчетности, организации и осуществлении внутреннего контроля. Также ЦБ установил, что организация была вовлечена в проведение подозрительных операций.

Ранее Банк России аннулировал лицензию на осуществление деятельности «ПромТрансБанка», напоминает Ura.ru.

