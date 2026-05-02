МО: ВС РФ на Украине поразили объекты портовой инфраструктуры

В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили места хранения и запуска беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Уточняется, что для нанесения ударов были использованы силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также ударные БПЛА.

Кроме того, в министерстве добавили, что российские силы ПВО ликвидировали пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 505 дронов ВСУ.

Ранее в Минобороны России объявили о взятии под контроль населенного пункта Мирополье в Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».