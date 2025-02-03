«Ремейки вместо ценностей»: В Госдуме объяснили финансовый кризис «Ленфильма»

«Проблемы «Ленфильма» - это наиболее яркий пример сложной ситуации во всей кинематографической отрасли. За долгие годы на смену отечественным профессиональным советским фильмам пришла западная культура и пропаганда, которая вытеснила наши духовные и нравственные ценности. А попытки создать ремейки фильмов или боевики о 90-х лишь еще больше усугубляли финансовые и творческие сложности отечественного кинематографа», - объяснил он.

По его словам, без финансовой и административной поддержки государства студия не сможет вернуться к выпуску шедевров.

«В современных условиях без государственной финансовой и административной поддержки сложно будет сохранить и направить кинокомпанию на путь повышения качества их творческой продукции. Я считаю, что планируемые меры господдержки надо было организовать раньше, теперь потребуется больше времени и творческих сил для выпуска шедевров, которыми так гордилась раньше киностудия – «Гамлет», «Чапаев», «Человек-амфибия», «Проверка на дорогах» и так далее», - добавил собеседник НСН.

Положение «Ленфильма» плачевное, киностудию сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила ранее кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.

