Россиянам назвали основные схемы атакующих детей мошенников
Чаще всего мошенники контактируют с несовершеннолетними россиянами не в мессенджерах, а посредством звонков. Об этом со ссылкой на результаты совместного исследования Positive Technologies и МТС пишет «Лента.ру».
Отмечается, что аферисты, как правило, выдают себя за сотрудников операторов связи (17,9%) и госорганов (15,5%). Также они предлагают несовершеннолетним инвестиции и дополнительный доход (12,5%), звонят от имени маркетплейсов (12,2%) или медучреждений (9%).
Аналитики указали, что злоумышленники заманивают детей бесплатной игровой валютой или редкими онлайн-предметами (36,4%), сообщают им о необходимости «спасти родителей» (27,3%) или себя самого (18,2%), В 7,6% случаев звонки связаны с предложениями нелегального заработка.
«Универсальные правила защиты: не сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли и данные банковских карт, не раскрывать информацию о семье и прекращать разговор, если собеседник торопит, запугивает или просит что-то скрыть от родителей», — отметила глава направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.
Ранее технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков заявил, что перед началом учебного года мошенники стали создавать поддельные интернет-магазины со школьными товарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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