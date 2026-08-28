Россиянам назвали основные схемы атакующих детей мошенников

Отмечается, что аферисты, как правило, выдают себя за сотрудников операторов связи (17,9%) и госорганов (15,5%). Также они предлагают несовершеннолетним инвестиции и дополнительный доход (12,5%), звонят от имени маркетплейсов (12,2%) или медучреждений (9%).

Аналитики указали, что злоумышленники заманивают детей бесплатной игровой валютой или редкими онлайн-предметами (36,4%), сообщают им о необходимости «спасти родителей» (27,3%) или себя самого (18,2%), В 7,6% случаев звонки связаны с предложениями нелегального заработка.

«Универсальные правила защиты: не сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли и данные банковских карт, не раскрывать информацию о семье и прекращать разговор, если собеседник торопит, запугивает или просит что-то скрыть от родителей», — отметила глава направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

Ранее технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков заявил, что перед началом учебного года мошенники стали создавать поддельные интернет-магазины со школьными товарами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

