Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького

Московский губернский театр (МГТ) интегрируется в МХАТ имени Горького. Как пишет ТАСС, об этом заявил худрук МХАТ и МГТ Сергей Безруков.

Безруков назвал Булукову идеальным кризисным менеджером

По его словам, это «историческое событие».

«МГТ именно интегрируется — он становится частью МХАТ», - подчеркнул он.

Артист добавил, что площадка МГТ в Кузьминках сохранится в качестве отдельной площадки и будет работать под названием «Губернская сцена МХАТ Горького».

Ранее художественный руководитель Большого театра Валерий Гергиев заявил, что число зрительских мест в театре планируется увеличить до шести тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КультураСергей БезруковМХАТТеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры