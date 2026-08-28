Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького
Московский губернский театр (МГТ) интегрируется в МХАТ имени Горького. Как пишет ТАСС, об этом заявил худрук МХАТ и МГТ Сергей Безруков.
По его словам, это «историческое событие».
«МГТ именно интегрируется — он становится частью МХАТ», - подчеркнул он.
Артист добавил, что площадка МГТ в Кузьминках сохранится в качестве отдельной площадки и будет работать под названием «Губернская сцена МХАТ Горького».
Ранее художественный руководитель Большого театра Валерий Гергиев заявил, что число зрительских мест в театре планируется увеличить до шести тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦСКА анонсировал прощальный матч для Вагнера Лава
- В Зеленоградском театре объяснили, как воспитать зрителя
- В Москве появится новая театральная площадка на 600 мест
- Тепло, но с дождями: Синоптик пообещал комфортную погоду на 1 сентября
- «Газпром Арена» отказалась комментировать слухи о согласовании шоу Уэста
- Глава «ГРАНД Театра» объяснил, почему на сцене нет арт-хаусных проектов
- Арестовича заочно приговорили в РФ к 11 годам колонии за призывы к терроризму
- «Конь и трепетная лань»: В Театре МОСТ оценили итоги объединения с Моссоветом
- СМИ: Концерт Канье Уэста в Петербурге решили провести
- Продюсер «Бумера» назвал «глупостью» слова Кологривого о романтизации криминала в кино