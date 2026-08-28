Московский губернский театр станет частью МХАТ имени Горького

По его словам, это «историческое событие».

«МГТ именно интегрируется — он становится частью МХАТ», - подчеркнул он.

Артист добавил, что площадка МГТ в Кузьминках сохранится в качестве отдельной площадки и будет работать под названием «Губернская сцена МХАТ Горького».

Ранее художественный руководитель Большого театра Валерий Гергиев заявил, что число зрительских мест в театре планируется увеличить до шести тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

