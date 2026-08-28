На Елену Летучую подали в суд из-за скандального выпуска «Нового Ревизорро»
В арбитражный суд Москвы поступил иск к телеведущей Елене Летучей. Об этом со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает «Лента.ру».
Истцом является стоматология «Спасибо.Клиник», где снимался один из выпусков программы «Новый Ревизорро». Его героиней стала пациентка медучреждения Елена Светлова. Она обвинила главврача, кандидата медицинских наук Алексея Фролова в некачественном лечении, которое, по её словам, закончилось тяжёлыми осложнениями.
Летучая пыталась выяснить обстоятельства произошедшего. Фролов разговаривать с ней не стал, также отказавшись от комментариев по лечению Светловой. Однако позже в соцсетях врач рассказал, что женщина уже несколько лет «пытается незаконным образом получить с клиники денежные средства в размере 10 млн рублей». С этой целью она оказывает давление через СМИ и Следственный комитет РФ.
В Национальной ассоциация управленцев сферы здравоохранения потребовали удалить данный выпуск программы из эфира, а также выпустить опровержение и публично извиниться перед врачом и коллективом клиники.
Отмечается, что иск пока не принят к производству.
Ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор требует с фигуристки Елизаветы Туктамышевой 38,2 тысячи рублей, так как за рекламные публикации спортсменки в сети не был уплачен положенный налог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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