По его словам, что пасхальное перемирие Вооружённые силы Украины (ВСУ) в 2026 году нарушили 6 558 раз - на 20% больше, чем в прошлом году.

«За время режима тишины в честь Дня Великой Победы в этом году таких нарушений со стороны киевского режима было 30 383 – на 46% больше, чем прошлом году», - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что вместо соблюдения режима украинская армия «методично и цинично» наращивала количество атак.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Украина может использовать перемирия и другие меры по временному снижению интенсивности боевых действий для перегруппировки и накопления сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

