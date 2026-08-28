МИД РФ: Украина нарушила предыдущие перемирия несколько тысяч раз
Предыдущие перемирия, объявленные в ходе СВО, были нарушенные Украиной несколько тысяч раз. Как пишет РИА Новости, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, что пасхальное перемирие Вооружённые силы Украины (ВСУ) в 2026 году нарушили 6 558 раз - на 20% больше, чем в прошлом году.
«За время режима тишины в честь Дня Великой Победы в этом году таких нарушений со стороны киевского режима было 30 383 – на 46% больше, чем прошлом году», - добавил он.
Дипломат подчеркнул, что вместо соблюдения режима украинская армия «методично и цинично» наращивала количество атак.
Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Украина может использовать перемирия и другие меры по временному снижению интенсивности боевых действий для перегруппировки и накопления сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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