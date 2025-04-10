Ректор ГИТИСа Заславский призвал завершить эксперимент с именными билетами
Возникшие сложности с оформлением билетов сказываются на посещаемости театров, рассказал НСН Григорий Заславский.
Эксперимент по продаже именных билетов в московские театры провалился, заявил в беседе с НСН ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Нововведения, призванные решить проблему с перекупщиками билетов, уменьшили количество зрителей. Ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов в интервью ТАСС допустил скорую отмену именных билетов, если это серьезно сократит посещаемость спектаклей.
Заславский считает, что чем быстрее завершится этот эксперимент, тем лучше.
«Я очень надеюсь, что этот эксперимент будет аккуратно сведен на нет, чем скорее, тем лучше. Никакой безопасности, к сожалению, он не гарантирует, потому что безопасностью занимаются компетентные службы и другими методами. Я готов сколько угодно раз показывать свой паспорт, но одновременно понимаю, что ни один из сотрудников театра не имеет права требовать его у меня. Театрам негде хранить персональные данные. Кроме того, этот эксперимент закрывает возможность для посещения театров многочисленным иностранным туристам Москвы. Ни представитель арабского мира, ни турист из Китая по нынешним правилам в московские театры попасть не сможет. Существует около десятка примеров отрицательного влияния этого эксперимента на московские театры», - добавил он.
Заславский выразил надежду, что в Москве услышат озабоченность представителей театрального сообщества.
«Я очень надеюсь, что в Москве достаточно людей, которые услышат в словах Бориса Николаевича Любимова и в словах многих других уважаемых людей озабоченность этим довольно-таки странным экспериментом. Складывается впечатление, что это делается только для того, чтобы вывести на рынок нового билетного оператора, а вывести нового игрока можно было с куда меньшими потерями для театральной системы Москвы, для многолетних театральных традиций», - отметил ректор.
15 марта 2025 года в Москве ввели новую систему продажи билетов в театры, подведомственные столичному департаменту культуры. Их можно приобрести только по удостоверяющим личность документам. Оформить возврат таких билетов возможно лишь офлайн и не позднее чем за 10 дней до спектакля.
Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок раскритиковал продажу билетов по паспорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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