Эксперимент по продаже именных билетов в московские театры провалился, заявил в беседе с НСН ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.

Нововведения, призванные решить проблему с перекупщиками билетов, уменьшили количество зрителей. Ректор Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов в интервью ТАСС допустил скорую отмену именных билетов, если это серьезно сократит посещаемость спектаклей.

Заславский считает, что чем быстрее завершится этот эксперимент, тем лучше.



«Я очень надеюсь, что этот эксперимент будет аккуратно сведен на нет, чем скорее, тем лучше. Никакой безопасности, к сожалению, он не гарантирует, потому что безопасностью занимаются компетентные службы и другими методами. Я готов сколько угодно раз показывать свой паспорт, но одновременно понимаю, что ни один из сотрудников театра не имеет права требовать его у меня. Театрам негде хранить персональные данные. Кроме того, этот эксперимент закрывает возможность для посещения театров многочисленным иностранным туристам Москвы. Ни представитель арабского мира, ни турист из Китая по нынешним правилам в московские театры попасть не сможет. Существует около десятка примеров отрицательного влияния этого эксперимента на московские театры», - добавил он.