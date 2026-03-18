Тунис предложил России запустить прямое авиасообщение

Российские туристы и российские туроператоры по прежнему в поле интереса очень многих стран мира, заявил в пресс-центре НСН Александр Осауленко.

«На нас в очередной раз вышел Тунис. Они предлагают прямые перелеты Москва-Тунис своей авиакомпанией. У них хорошие самолеты, емкости неплохие. Они хотели бы начать с ежедневного рейса на Москву. Представители туристической отрасли Туниса говорят, что мяч теперь на российской стороне. Как только наш Минтранс и наша Росавиация разрешат летать, туроператоры возьмут это на вооружение. Где-то что-то уходит, где-то что-то приходит. Иногда мы не ждем, а оно появляется. Российские туристы и российские туроператоры по прежнему в поле интереса очень многих стран мира. Любая ситуация помимо негатива имеет позитив. Он состоит в том, что те страны, на которые российские операторы не обращали большого внимание, сегодня начинают активно себя предлагать, включая логистические составляющие, которые для нас являются достаточно болезненным вопросом. Думаю, мы еще услышим интересные предложения», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в пресс-центре НСН, что почти треть российских туристов, столкнувшихся с отменой поездок в страны Ближнего Востока, требуют от туроператоров полного возврата средств.

ФОТО: AP / ТАСС
