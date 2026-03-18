Тунис предложил России запустить прямое авиасообщение
18 марта 202616:38
Александра Веснина
Российские туристы и российские туроператоры по прежнему в поле интереса очень многих стран мира, заявил в пресс-центре НСН Александр Осауленко.
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в пресс-центре НСН рассказал о заинтересованности Туниса в российских туристах.
«На нас в очередной раз вышел Тунис. Они предлагают прямые перелеты Москва-Тунис своей авиакомпанией. У них хорошие самолеты, емкости неплохие. Они хотели бы начать с ежедневного рейса на Москву. Представители туристической отрасли Туниса говорят, что мяч теперь на российской стороне. Как только наш Минтранс и наша Росавиация разрешат летать, туроператоры возьмут это на вооружение. Где-то что-то уходит, где-то что-то приходит. Иногда мы не ждем, а оно появляется. Российские туристы и российские туроператоры по прежнему в поле интереса очень многих стран мира. Любая ситуация помимо негатива имеет позитив. Он состоит в том, что те страны, на которые российские операторы не обращали большого внимание, сегодня начинают активно себя предлагать, включая логистические составляющие, которые для нас являются достаточно болезненным вопросом. Думаю, мы еще услышим интересные предложения», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в пресс-центре НСН, что почти треть российских туристов, столкнувшихся с отменой поездок в страны Ближнего Востока, требуют от туроператоров полного возврата средств.
Горячие новости
- Миллионы животных: Россия опередила Китай в вопросе «паспортов для питомцев»
- Путин объяснил, за что воюют бойцы СВО
- «Бессмысленно»: Свинцов после исключения из ЛДПР оценил перспективы переизбрания
- «Сделают красиво!»: Журова раскрыла, кто пойдет на новый фильм о Костомарове
- Прокуратура утвердила обвинение по делу Смолова о драке в кафе
- Суд арестовал министра здравоохранения Кубани Филиппова
- В России допустили контакты с Украиной для спасения археолога Бутягина
- Путин назвал незыблемым выбор крымчан быть с Россией
- Альянс турагентств разнес идею собирать «по копеечке» за выезд за рубеж
- В Союзе журналистов РФ оценили закон о наказании за обвинительную информацию