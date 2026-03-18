В Союзе журналистов РФ оценили закон о наказании за обвинительную информацию
Разработанный Госсоветом Татарстана законопроект, вводящий понятие «обвинительная информация», «фактически запрещает СМИ и НКО публично говорить о возможных нарушениях до вступления решения суда в силу». Об этом сообщает Союз журналистов России (СЖР).
В юридической службе организации напомнили, что инициатива, внесённая в Госдуму, запрещает журналистам использовать формулировки «предположительно», «по мнению», «возможно», «со слов» и «источники сообщают».
Отмечается, что при принятии законопроекта СМИ не смогут больше писать «не только о тех, кого подозревают в совершении преступления, но и о тех, кто сделал что-то недобросовестное и вредоносное».
«Союз журналистов России считает, что принятие... будет означать блокировку работы независимых расследовательских проектов и ограничение возможности публичного освещения резонансных дел», - говорится в сообщении.
В СЖР напомнили, что в настоящее время контролирующие органы, например, прокуратуру, обязаны реагировать на сообщения в СМИ о тех или иных нарушениях. При принятии инициативы проведение таких мероприятий будет ограничено и «явно не приведут к улучшению качества информации».
Ранее в Госсовете Татарстана пояснили, что журналистов следует наказывать за распространение информации, формирующей у читателей мнение о чьей-либо причастности к преступлениям, если решение суда об этом ещё не вступило в законную силу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
