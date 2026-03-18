Альянс турагентств разнес идею собирать «по копеечке» за выезд за рубеж
Туристическое сообщества категорически против идеи собирать с каждого туриста «по копеечке», чтобы спасти тех, кто застрял за границей, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН резко высказался против инициативы главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского собирать с каждого туриста «по копеечке», чтобы спасти тех, кто застрял за границей.
«Мы категорически против этой инициативы! Мы не дадим такой провокационной инициативе пройти. У людей есть свобода передвижения, которая не должна никак пресекаться. Мы считаем эту меру избыточной, ненужной. Реакция категорически отрицательная. Туристическое сообщество против», — сказал собеседник НСН.
Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что подобная инициатива не нова, но ранее уже сталкивалась с критикой.
«Эта тема не новая. Этот вопрос поднимался еще тогда, когда было федеральное агентство по туризму. Тогда предлагались разные варианты. Но еще тогда, в 2021 году, было дано отрицательное заключение. Периодически идея возникает», — добавил Осауленко.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН заявил, что новый фонд помощи туристам, которые застряли за рубежом, может помочь эвакуировать россиян, но для этого деньги должны дойти до туроператоров.
