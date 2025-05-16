«Редкое совпадение!»: Режиссер Рыжаков назвал главными учителями Яновскую и Гинкаса

Театральный режиссер Виктор Рыжаков в интервью НСН назвал своими учителями Каму Гинкаса и Генриетту Яновскую, спектакль которой «Собачье сердце» 1987 года стал для него судьбоносным.

В рамках булгаковских дней в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ) прошла творческая встреча с его художественным руководителем Генриеттой Яновской, на которой побывал специальный корреспондент НСН. Она, в частности, рассказала о дебютном спектакле «Собачье сердце», в котором Рыжаков сыграл профессора Преображенского.