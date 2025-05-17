Ким Чен Ын призвал армию КНДР быть готовой к войне
Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал армию страны находиться в готовности к войне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что северокорейский лидер посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской народной армии. Ким Чен Ын руководил учениями авиаотрядов ВВС, во время которых отрабатывались действия по выполнению заданий, в том числе отслеживание и уничтожение крылатых ракет и дронов-камикадзе. Кроме того, в рамках учений военные испытали новую дальнобойную и планирующую управляемую бомбу.
Ким Чен Ын отметил, что все части армии КНДР должны совершить «радикальный перелом в подготовке к войне», постоянно находясь в готовности к вступлению в нее.
Ранее лидер Северной Кореи принял участие в церемонии спуска на воду нового эсминца «Чвэ Рен», который будет выполнять задачи по борьбе с «наглыми империалистическими пиратами».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru