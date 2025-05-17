Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Сбои в работе мессенджера Telegram произошли в России, следует из данных ресурса Downdetector.

Массовый сбой связи произошел по всей России

Неполадки фиксировали примерно с 23.00 мск 16 мая. На сбой пожаловались более трех тысяч пользователей.

Большинство юзеров сообщали о проблемах с работой уведомлений и сбоях в работе мобильного приложения Telegram.

Ранее Роскомнадзор заявил о кратковременном сбое в работе интернет-сервисов.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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