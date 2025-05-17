Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
17 мая 202502:29
Сбои в работе мессенджера Telegram произошли в России, следует из данных ресурса Downdetector.
Неполадки фиксировали примерно с 23.00 мск 16 мая. На сбой пожаловались более трех тысяч пользователей.
Большинство юзеров сообщали о проблемах с работой уведомлений и сбоях в работе мобильного приложения Telegram.
Ранее Роскомнадзор заявил о кратковременном сбое в работе интернет-сервисов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
- Трамп заявил, что предпочел бы не вводить санкции против России
- В Одессе постамент памятника Екатерине II раскрасили в триколор
- Задержан мужчина, устроивший перестрелку в Северной Осетии
- СМИ: Возможная стреча Путина и Зеленского может стать поворотным моментом
- Франция в марте стала главным европейским покупателем газа из РФ с 2022 года
- Туск предупредил о сложностях из-за требований России на переговорах
- Пожар в пригороде Кишинева оставил без света более 65 тысяч человек
- Участие в СВО могут зачесть в стаж госслужбы
- В Рыльске отключили электричество из-за удара дрона по подстанции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru