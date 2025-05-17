Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.

По словам Трампа, без него не будет сделки по Украине.

«Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом», - подчеркнул лидер США.

Ранее Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с Путиным, в результате им удастся добиться урегулирования на Украине, «но может быть, и нет».



