Трамп выразил уверенность во встрече с Путиным
17 мая 202502:45
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил телеканалу Fox News.
По словам Трампа, без него не будет сделки по Украине.
«Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом», - подчеркнул лидер США.
Ранее Трамп заявил, что ему необходимо встретиться с Путиным, в результате им удастся добиться урегулирования на Украине, «но может быть, и нет».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru