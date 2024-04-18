Машков: Перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно

На Форуме председателей региональных отделений СТД он указал, что стоящие перед российским театральным сообществом проблемы можно решить «только сообща».

По его словам, форум проводится впервые, а одна из его главных целей - выстраивание активного диалога «с коллегами из региональных отделений», а также наладить с ними постоянную работу, способствующую развитию Союза.

«Будем обсуждать и развитие Союза. И очень важный вопрос – привлечение молодых ребят и молодых деятелей театра, увлеченных театром», - добавил глава СТД.

Ранее Машковстал президентом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщает RT.

