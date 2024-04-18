Машков: Перезагрузка Союза театральных деятелей назрела давно

Вопрос о перезагрузке Союза театральных деятелей (СТД) России назрел давно. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил председатель СТД, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

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На Форуме председателей региональных отделений СТД он указал, что стоящие перед российским театральным сообществом проблемы можно решить «только сообща».

По его словам, форум проводится впервые, а одна из его главных целей - выстраивание активного диалога «с коллегами из региональных отделений», а также наладить с ними постоянную работу, способствующую развитию Союза.

«Будем обсуждать и развитие Союза. И очень важный вопрос – привлечение молодых ребят и молодых деятелей театра, увлеченных театром», - добавил глава СТД.

Ранее Машковстал президентом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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