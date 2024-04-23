«Невероятно сложный!»: Директор «Ленкома» раскрыл секрет популярности Шекспира

«В театре «Ленком» я сейчас взял в работу эту постановку, эту драматургию великого Уильяма Шекспира. У нас Гамлета будет играть Антон Шагин, королеву – Анна Якунина, короля – Виктор Раков. Режиссером выступит Антон Яковлев, на постановки которого билеты быстро раскупаются. Я уверен, что этот спектакль станет событием, мы покажем 6 июня любопытнейшее зрелище», - заинтриговал он.

Варшавер подчеркнул, что не каждый режиссер сегодня готов взяться за постановку великого Шекспира, но сложная драматургия и вечные вопросы от поэта будут привлекать зрителей еще долгие годы.

«Шекспир настолько тонко разбирался в личностных вещах и отношениях людей, что все его трагедии и пьесы актуальны сегодня. Я уверен, что через многие годы они тоже будут актуальны. Особенно, конечно, «Гамлет», где взаимоотношения персонажей очень сложные. Вопрос «быть или не быть» - это вечный вопрос, ответ на него мы не скоро дождемся. Актуальность Шекспира просто невероятна. Это интересно для любого театра, любая пьеса Шекспира представляет интерес. «Ромео и Джульетта», например, сколько театров обращаются к этой драматургии? Нельзя назвать только одну, все пьесы Шекспира великие. Любая пьеса – это кладезь. Шекспир просто невероятно сложный, не каждый режиссер может взяться за постановку его произведений», - объяснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Большой театр представит премьеру балета Леонида Лавровского 1946 года «Ромео и Джульетта», автором восстановленной версии выступил сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский, передает «Радиоточка НСН».



