«Невероятно сложный!»: Директор «Ленкома» раскрыл секрет популярности Шекспира
Марк Варшавер в эфире НСН рассказал, кто сыграет Гамлета, а также объяснил, когда мы найдем ответ на вопрос "быть или не быть".
Пьесы Уильяма Шекспира по-прежнему невероятно популярны, зрители видят в его драматургии не только сложные взаимоотношения между персонажами, но и ищут ответы на вечные вопросы, заявил директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер в беседе с НСН.
23 апреля исполняется 460 лет со дня рождения английского поэта и величайшего драматурга мира, национального поэта Англии Уильяма Шекспира. Театры по всему миру по-прежнему ставят «Гамлета» на своей сцене. Варшавер рассказал про новую летнюю постановку "Гамлета" в «Ленкоме».
«В театре «Ленком» я сейчас взял в работу эту постановку, эту драматургию великого Уильяма Шекспира. У нас Гамлета будет играть Антон Шагин, королеву – Анна Якунина, короля – Виктор Раков. Режиссером выступит Антон Яковлев, на постановки которого билеты быстро раскупаются. Я уверен, что этот спектакль станет событием, мы покажем 6 июня любопытнейшее зрелище», - заинтриговал он.
Варшавер подчеркнул, что не каждый режиссер сегодня готов взяться за постановку великого Шекспира, но сложная драматургия и вечные вопросы от поэта будут привлекать зрителей еще долгие годы.
«Шекспир настолько тонко разбирался в личностных вещах и отношениях людей, что все его трагедии и пьесы актуальны сегодня. Я уверен, что через многие годы они тоже будут актуальны. Особенно, конечно, «Гамлет», где взаимоотношения персонажей очень сложные. Вопрос «быть или не быть» - это вечный вопрос, ответ на него мы не скоро дождемся. Актуальность Шекспира просто невероятна. Это интересно для любого театра, любая пьеса Шекспира представляет интерес. «Ромео и Джульетта», например, сколько театров обращаются к этой драматургии? Нельзя назвать только одну, все пьесы Шекспира великие. Любая пьеса – это кладезь. Шекспир просто невероятно сложный, не каждый режиссер может взяться за постановку его произведений», - объяснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Большой театр представит премьеру балета Леонида Лавровского 1946 года «Ромео и Джульетта», автором восстановленной версии выступил сын хореографа, народный артист СССР Михаил Лавровский, передает «Радиоточка НСН».
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