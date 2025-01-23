«Расплата за ошибки»: Скандал с Певцовым стал последней каплей для «ссылки» Варшавера

«Марк Борисович дает одну версию, Дмитрий Певцов дает другую версию, так всегда бывает в конфликтах. Если такой актер уходит из театра, это в любом случае не может быть плюсом для театра. Следом Александра Захарова…Факт остается фактом, Саша не занята в репертуаре совсем, почему? Она хорошая актриса. Подобное очень часто происходит с театрами, у которых была слава, мощный лидер, а потом с уходом лидера остаются амбиции, которые не подтверждаются уровнем спектаклей. С назначениями в «Ленком» была чехарда: поработает кто-то немного и уходит, поработает - и уходит. Это говорит об ошибочной стратегии и ошибочных назначениях», - объяснила она.



По ее словам, Марк Борисович допускал ошибки, особенно в кадровых вопросах, его будущее в театре теперь зависит от мудрости его новых коллег.

«Этот скандал стал последней каплей, поэтому решили сделать полное обновление верхушки. Вся финансовая власть будет у нового директора, подписи будет ставить он. Остается вопрос, хватит ли мудрости сторонам в этой ситуации достичь консенсуса по ряду вещей. Можно понять Варшавера, который очень много сделал для этого театра. С другой стороны, кадровая политика Марка Борисовича вызывала вопросы, он допустил ошибки, а теперь расплатился за них. Исходя из решения, его должность президента – это почетная ссылка. Не знаю, хватит ли мудрости сторонам сделать так, чтобы Марк Борисович со своим опытом, связями как-то участвовал в жизни театра, помогал. Все зависит от личных качеств участников строительства театра», - отметила она.

Галахова подчеркнула, что Панкова давно рекомендовали на должность худрука «Ленкома», теперь от театра ждут не скандалов, а выдающихся спектаклей.

«Я очень рада, что Владимир Панков назначен в «Ленком», он уже перерос «Центр драматургии», он задыхается, ему нужны большие сцены. Он доказал, что замечательно может работать на больших сценах, и в театре «Современник», и на международных фестивалях. Он давно завоевал право на большой театр. Мне известно, что попытки рекомендовать Панкова на эту должность предпринимались неоднократно. Я сожалею, что это назначение затянулось. Если бы раньше назначили, больше было бы хороших спектаклей. Ему будет непросто, потому что он экспериментатор, у него свой взгляд. Но сегодня театру нужен лидер с самостоятельными идеями, который чувствует нерв времени. Хотелось бы, чтобы работа театра выразилась не в скандалах, а чтобы появилась новая «Юнона и Авось», которую смотрели несколько поколений, а также другие успешные спектакли. Конечно, на это потребуется время, быстрых результатов не стоит ждать, нужно взаимное терпение», - заключила собеседница НСН.

Ранее народный артист РФ и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил НСН, что не будет комментировать кадровые перестановки в Ленкоме.

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист «перестал чувствовать заведение своим домом», передает «Радиоточка НСН».

