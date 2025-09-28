Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов
Киностудия Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня».
Отмечается, что это произошло после выхода в прокат триллера «Битва за битвой». Известно, что до начала текущего уикенда суммарные сборы всех ее релизов составляли $1,795 млрд в американском прокате и $2,2 млрд — в мировом. При этом рубеж в $4 млрд киностудии удалось преодолеть впервые с 2019 года. Уточняется, что тогда это получилось сделать с 20 релизами против 11 сейчас.
Известно, что компания являлась самым кассовым дистрибьюторов в мировом прокате в апреле, июле и августе 2025 года. В сентябре на ее релизы приходятся 36% американских кассовых сборов.
По данным источника, касса восьми фильмов кинокомпании составила более $100 млн на экранах планеты. Речь идет о лентах «Minecraft в кино» ($957,8 млн), «F1» ($624,3 млн), «Супермен» ($615,3 млн), «Заклятие: Последний обряд» ($403,2 млн), «Грешники» ($366,6 млн), «Пункт назначения: Узы крови» ($313 млн), «Орудия» ($263,9 млн) и «Микки 17» ($133,3 млн).
Ранее генпродюсер «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук объяснил, что кинопроект окупается лишь через три-четыре года, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны
- Суд арестовал третьего фигуранта дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти
- Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов
- Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве
- МВД: Мошенники начали использовать номера телефонов из Индии
- По делу о торговле суррогатным алкоголем в Ленобласти задержали 14 человек
- В ЛДПР призвали отменить социальные пенсии мигрантам
- В Самарской области при столкновении катера и баржи погиб человек
- Ректор ВГИК: Киноиндустрии в РФ не хватает хороших сценариев
- Санду сообщила о коррупции на выборах в Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru