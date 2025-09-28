Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов

Киностудия Warner Bros. первой в 2025 году преодолела $4 млрд кассовых сборов. Об этом сообщает портал «Кинобизнес сегодня».

Отмечается, что это произошло после выхода в прокат триллера «Битва за битвой». Известно, что до начала текущего уикенда суммарные сборы всех ее релизов составляли $1,795 млрд в американском прокате и $2,2 млрд — в мировом. При этом рубеж в $4 млрд киностудии удалось преодолеть впервые с 2019 года. Уточняется, что тогда это получилось сделать с 20 релизами против 11 сейчас.

Разворот от Голливуда: Россияне хотят видеть в кино «простых» супергероев

Известно, что компания являлась самым кассовым дистрибьюторов в мировом прокате в апреле, июле и августе 2025 года. В сентябре на ее релизы приходятся 36% американских кассовых сборов.

По данным источника, касса восьми фильмов кинокомпании составила более $100 млн на экранах планеты. Речь идет о лентах «Minecraft в кино» ($957,8 млн), «F1» ($624,3 млн), «Супермен» ($615,3 млн), «Заклятие: Последний обряд» ($403,2 млн), «Грешники» ($366,6 млн), «Пункт назначения: Узы крови» ($313 млн), «Орудия» ($263,9 млн) и «Микки 17» ($133,3 млн).

Ранее генпродюсер «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук объяснил, что кинопроект окупается лишь через три-четыре года, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураФильмКиноКинопрокат

Горячие новости

Все новости

партнеры