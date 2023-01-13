«Раскачается на уикенде?»: Старт в России «Фортуны» Гая Ричи назвали невнятным

Первый день проката в России нового боевика Гая Ричи «Операция "Фортуна". Искусство побеждать» разочаровал киноиндустрию, сказал в интервью НСН генеральный директор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Новая картина от создателя культовых фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» с участием Джейсона Стэйтема и Хью Гранта вышла в российский прокат 12 января.