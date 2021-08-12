«Раневская тоже была без образования». Прилепин заступился за Бузову во МХАТе

Прилепин поддержал артистку и напомнил, что даже в советское время цензоры перед тем, как высказать свои замечания, ходили на спектакли и говорили критику прямо в глаза.

«На самом деле, оспорить ее крайне сложно. Я саму Бузову не знаю. Сережу Безрукова знаю. Хотел бы напомнить всем участникам этого хайпа и конфликта, что в советские времена, когда хотели прикрыть ту или иную постановку на реальных или надуманных основаниях, все разнообразные деятели цензурного комитета приходили на спектакль, смотрели его, а в конце в глаза актерам и режиссерам высказывали свои разнообразные сомнения. А те имели право ответить. У нас, по-моему, из ста процентов критиков Ольги Бузовой никто не появился в театре и не удосужил ее разговором. Что, конечно, странновато», - заметил Прилепин.



Он также добавил, что Сергей Безруков наверняка знает, какое огромное количество актеров и артисток пришло в театр и кино не из театральных училищ.

«Они пришли из трактиров, из подворотен, из числа приближенных тех или иных режиссеров. В общем, как только ни бывало на нашей памяти. Я только один пример простейший приведу. Фаина Раневская не имела актерского образования. Да и Пельтцер тоже не имела. Да и Татьяна Друбич не имеет. Вообще, бессчетное число артисток не имеет образования. Может быть, Бузова одаренный человек? Почему бы ей шанс не дать?» - задался вопросом он.

Бузова впервые появилась на сцене МХАТа имени Горького 11 и 12 июня. В спектакле «Чудесный грузин» о молодом Иосифе Сталине она сыграла роль Беллы Шанталь. На портале госзакупок была найдена информация, что за два спектакля актриса получила почти полмиллиона рублей. Позднее стало известно, что Бузова подписал новый контракт с театром на выступление 17 и 18 сентября. Однако спектакли были отменены. Как заявлял Захар Прилепин, такое решение театр принял из-за избирательной кампании, в которой он принимает участие.

Ранее режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предрек раскол театра из-за Бузовой.

