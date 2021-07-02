«Удар по зрителю». Грымов оценил эффект обращения Дорониной к Путину

Скандал вокруг МХАТа имени Горького ударит, в первую очередь, по зрителям, заявил кинорежиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне президент и основатель театра, народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, попросив «изгнать» из театра художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. По ее словам, бывшие актеры театра заменены на «бездарей без актерской школы».