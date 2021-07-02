«Удар по зрителю». Грымов оценил эффект обращения Дорониной к Путину
Президент театра имеет право на критику, но вызванный ею скандал могут не понять зрители, заявил руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Скандал вокруг МХАТа имени Горького ударит, в первую очередь, по зрителям, заявил кинорежиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне президент и основатель театра, народная артистка Советского Союза Татьяна Доронина написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, попросив «изгнать» из театра художественного руководителя театра Эдуарда Боякова. По ее словам, бывшие актеры театра заменены на «бездарей без актерской школы».
«Театр это некий коллектив, поэтому мне странно, что возникают подобного рода скандалы. А это скандал. Поверьте мне, никакой скандал не красит театр. И говорить о том, что сегодня мы живем во времена хайпа? Надо не забывать, что театр – это вне времени. Поэтому когда все строится на хайпе, когда происходят подобные конфликты, наносится урон вообще по театру. Этот скандал, прежде всего, удар по зрителю. По нашему зрителю, без которого не может существовать театр», - заявил Грымов.
Руководитель театра «Модерн» заметил, что хоть письмо и адресовалось президенту страны, но на него в первую очередь должно откликнуться министерство культуры.
«Я думаю, что президент страны не должен этим заниматься, потому что у него есть дела и поважнее. Но наверняка во всех этих историях любого скандала театра, на это должно обращать внимание министерство культуры. Конечно. Я думаю, что оно обратит на это внимание», - отметил Грымов.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что не всегда понимает репертуарную политику театра.
«Чувствую, что есть дробность и некоторое шатание. И, скажу честно, пятнадцать премьер в год это очень много. Я не знаю, но мне кажется, что это несколько перегретая ситуация. Фактически это больше, чем одна премьера в месяц. Нельзя забывать, что за этим стоят деньги налогоплательщиков. Сможет ли отработать спектакль полноценно несколько сезонов? Выпустить спектакль это полдела, важнее качество спектакля, внимание зрителей к этому спектаклю. Сколько он будет жить?» - задается вопросом режиссер и руководитель театра «Модерн».
По его мнению, Доронина имела право высказываться так, как она хочет, ведь она является «лицом и историей» театра.
«Я не знаю той политики, которую транслирует руководство, но Доронина как президент театра имеет право транслировать свою точку зрения. Любой человек имеет право на свое мнение, а она является президентом, а значит, лицом театра и историей театра, поэтому имеет полное право высказываться так, как она хочет. Мне всегда казалось, что человек с таким авторитетом как Доронина, наделенный, как мне кажется определенной властью – президент это же не логотип театра, у него есть свои полномочия – должен иметь право на то, чтобы с ней была согласована полноценная политика и развитие театра», - отметил Грымов.
Журналисты НСН пока не смогли дозвониться до художественного руководителя МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова.
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