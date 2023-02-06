РАМТ сообщил о кончине Виктора Цымбала
В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) сообщили о кончине заслуженного артиста России Виктора Цымбала.
В РАМТ отметили, что 73-летний Цымбал умер 6 февраля, при этом причины его смерти не уточняются. Он работал в этом театре с 1981 года, а с 2000 года был помощником художественного руководителя.
О дате прощания с артистом в театре сообщат дополнительно. Отмечается, что Цымбал сыграл более 50 ролей в «Короле Лир», «Ромео и Джульетте», «Отверженных» и других спектаклях.
3 февраля в возрасте 88 лет скончался французский модельер Пако Рабан. Историк моды Александр Васильев в интервью НСН назвал Рабана гением, покорившим Париж.
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