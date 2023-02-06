РАМТ сообщил о кончине Виктора Цымбала

О дате прощания с артистом в театре сообщат дополнительно. Отмечается, что Цымбал сыграл более 50 ролей в «Короле Лир», «Ромео и Джульетте», «Отверженных» и других спектаклях.

3 февраля в возрасте 88 лет скончался французский модельер Пако Рабан. Историк моды Александр Васильев в интервью НСН назвал Рабана гением, покорившим Париж.

