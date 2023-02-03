«Гений моды»: Васильев рассказал об уникальных работах Пако Рабана

Французский модельер Пако Рабан был гением моды и человеком неординарного таланта, который покорил Париж в 1965 году своими платьями из металла, пластика и дерева, при этом среди россиян он наиболее известен своей парфюмерией, рассказал историк моды Александр Васильев в разговоре с НСН.

Так, французский модельер Пако Рабан умер 3 февраля в возрасте 88 лет. Причина смерти не называется. Издание Le Télégramme сообщило, что модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. Александр Васильев отметил, что Пако Рабан отличался своими необычными платьями, которые было крайне трудно носить.