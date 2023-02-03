«Гений моды»: Васильев рассказал об уникальных работах Пако Рабана

Пако Рабан прожил долгую, красивую жизнь, в истории моды он останется как очень значимый, неповторимый дизайнер, которого нельзя ни с кем спутать, отметил в эфире НСН Александр Васильев. 

Французский модельер Пако Рабан был гением моды и человеком неординарного таланта, который покорил Париж в 1965 году своими платьями из металла, пластика и дерева, при этом среди россиян он наиболее известен своей парфюмерией, рассказал историк моды Александр Васильев в разговоре с НСН.

Так, французский модельер Пако Рабан умер 3 февраля в возрасте 88 лет. Причина смерти не называется. Издание Le Télégramme сообщило, что модельер скончался в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции. Александр Васильев отметил, что Пако Рабан отличался своими необычными платьями, которые было крайне трудно носить.

«Колода карт!»: Васильев оценил шансы россиянки и украинки стать «Мисс Вселенной»
«Это был гений моды XX века, человек очень неординарного таланта, баск по рождению, испанец по своим убеждениям, сын коммунистки, которая возила своего ребенка в сталинскую Москву для изучения русского языка. В душе он был архитектором, но выбрал себе другую специальность и покорил Париж в 65-м году своими удивительными платьями, которые были сделаны из металла, пластика и дерева. Чаще всего они напоминали кольчуги средневековых рыцарей. Эти платья были удивительно эффектны для фотографий, но были очень неудобны в носке, в них было трудно сидеть и еще труднее лежать. Россиянам Пако Рабан больше знаком по духам, его парфюмерия очень хорошо представлена в России», - сказал Васильев.

Он рассказал, что лично знал Пако Рабана и отметил, что модельер был крайне мудрым и добрым, а также умел «соединять несоединимое». По словам Васильева, подход Рабана к творчеству удивил даже основательницу модного дома Chanel Коко Шанель, которая не любила всех дизайнеров мира.

«Пако Рабан был милым человеком в общении, я лично его знал, мудрым и добрым. Я встречался с ним в Париже, где я прожил 30 лет и был преподавателем в крупнейшей французской школе моды. Особенно мне нравился в нем подход к творчеству: соединение несоединимого, кольца, всевозможного рода шары, крупные бусины, которые он использовал в своих моделях, которые поразили даже Коко Шанель. Она в свое время назвала его металлистом. Как правило, она ненавидела всех дизайнеров мира и это от нее очень большой комплимент. Пако Рабан прожил долгую, красивую жизнь. В истории моды он останется, безусловно, в рамках XX века, как очень значимый, оригинальный, неповторимый дизайнер, которого нельзя ни с кем спутать», - резюмировал Васильев.

Рабан родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:ПарижМода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры