СМИ: В Майами пройдут переговоры США и Украины
Переговоры США и Украины состоятся в Майами в эти выходные. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х.
Известно, что Киев представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
«Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками [президента США Дональда] Трампа», - рассказал Миллер.
Ранее СМИ сообщили, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с Вашингтоном по украинскому урегулированию.
