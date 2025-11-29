СМИ: В Майами пройдут переговоры США и Украины

Переговоры США и Украины состоятся в Майами в эти выходные. Об этом сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети Х.

Ермак подал в отставку с поста главы офиса президента Украины

Известно, что Киев представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

«Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками [президента США Дональда] Трампа», - рассказал Миллер.

Ранее СМИ сообщили, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку за день до его предполагаемой поездки в Майами для переговоров с Вашингтоном по украинскому урегулированию.

