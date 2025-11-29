В России сделали обязательным ЕГЭ по истории на гуманитарные направления
Минобрнауки введет Единый государственный экзамен по истории для поступления в вузы на социально-гуманитарные направления с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства.
Изменения коснутся таких направлениях подготовки, как «Социология», «Юриспруденция», «Конфликтология», «Реклама и связи с общественностью», «Сервис» и другие.
Во время приемной кампании 2026/27 учебного года вузы смогут выбирать, установить какой ЕГЭ - по обществознанию или по истории - необходимо для вступительных экзаменов. При этом в приемной кампании 2027/2028 года ЕГЭ по истории закрепят в перечне вступительных испытаний для этих направлений подготовки в качестве обязательного.
Ранее Минобрнауки обнародовало проект приказа по повышению минимального уровня баллов на ЕГЭ по нескольким предметам. Так, по иностранному языку его повысят с 30 до 40 баллов, по истории - с 36 до 40 баллов.
