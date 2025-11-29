Депутат Нилов рассказал, кому выплатят досрочно зарплату за декабрь
Россиянам могут досрочно перечислить зарплату за декабрь, если привычная дата выплаты выпадает на новогодние праздники. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, когда день зарплаты совпадает с выходным или праздничным днем, ее начисляют заранее. Нилов указал, что январь - традиционно специфический месяц из-за продолжительных новогодних каникул.
«Поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года», - подчеркнул депутат.
Если же день выплаты зарплаты в организации не совпадает с праздничными выходными, работодатель может выплатить деньги позже.
Ранее в России на фоне празднования Дня народного единства досрочно выплачивали детские пособия и пенсии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,8
- В России средняя пенсия по потере кормильца составила 17,1 тысячи рублей
- Трамп помиловал бывшего президента Гондураса Эрнандеса
- Депутат Нилов рассказал, кому выплатят досрочно зарплату за декабрь
- СМИ: В Майами пройдут переговоры США и Украины
- В России сделали обязательным ЕГЭ по истории на гуманитарные направления
- В Татарстане в ОЭЗ «Алабуга» произошел пожар на складе аккумуляторов
- СМИ: Суд по делу о подрыве «Северных потоков» пройдет в Гамбурге
- У берегов Турции произошло задымление второго танкера
- Путин утвердил повышение МРОТ до 27 093 рублей с 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru