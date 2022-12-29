Умер композитор Эдуард Артемьев

На 86 году жизни скончался композитор Эдуард Артемьев. В начале декабря он сообщил, что заразился коронавирусом и находится в клинике.

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с COVID-19

Артемьев работал с режиссерами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским, написав музыку для фильмов «Утомлённые солнцем», «Солярис», «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпиаду в Сочи.

Эдуард Артемьев - обладатель множества кинонаград.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьКомпозитор
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