Умер композитор Эдуард Артемьев
29 декабря 202217:00
На 86 году жизни скончался композитор Эдуард Артемьев. В начале декабря он сообщил, что заразился коронавирусом и находится в клинике.
Артемьев работал с режиссерами Андреем Тарковским, Никитой Михалковым и Андреем Кончаловским, написав музыку для фильмов «Утомлённые солнцем», «Солярис», «Раба любви» и «Свой среди чужих, чужой среди своих», музыкой из которого закрывали Олимпиаду в Сочи.
Эдуард Артемьев - обладатель множества кинонаград.
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29 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru