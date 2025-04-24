Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль

Актер Евгений Цыганов удостоен награды за лучшую мужскую роль на 47-м Московском международном кинофестивале. Жюри отметило его работу в фильме «Семейное счастье», сообщает РИА Новости.

Премию от имени актера получила режиссер картины Стася Толстая.

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Один из членов жюри основного конкурса Джон Робинсон подчеркнул высокий уровень актерского мастерства Цыганова и выразил благодарность за теплый прием, отметив, что впервые посетил Россию.

Приз за лучшую женскую роль получила испанская актриса Мария Родригес Сото за исполнение главной роли в фильме «Дом в огне», поставленном режиссером Дани Де Ла Орденом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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