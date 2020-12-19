Райкин рассказал о судьбе театра Виктюка после смерти артиста

Константин Райкин в интервью НСН отметил, что судьба театра Виктюка схожа с судьбой «Сатирикона».

Названо имя нового художественного руководителя театра Романа Виктюка. Им стал режиссер Денис Азаров.

Константин Райкин в интервью НСН отметил, что судьба театра Виктюка схожа с судьбой «Сатирикона».

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«Когда уходит такой мощный лидер, ни на кого не похожий, замечательный режиссер Роман Виктюк, то его путь закончен, и, мне кажется, закрыт уже и этот формат, этот способ театра. И поэтому тот коллектив театра, которым он руководил, должен настроиться на новую дорогу, конечно, сохраняя какие-то глубинные традиции, заложенные Романом Григорьевичем. Это похоже на то, что было с «Театром миниатюр», который стал впоследствии «Сатириконом» после ухода Аркадия Райкина», – сказал он НСН.

Также художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин в беседе с НСН обрадовался новости о том, что наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO, отметив, что Джексон для него является чистым гением.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТеатрКонстантин Райкин
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