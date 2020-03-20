Райкин: Коронавирус никак не отразился на моей деятельности

«На моей деятельности история с коронавирусом пока никак не отразилась. По крайней мере, в денежном отношении мы пока подсчитать это не можем. Поймем это, когда у нас будут первые выплаты и зарплаты. И когда мы узнаем от Министерства культуры, какие мы будем иметь возможности, потому что мы готовим три спектакля. Но думаю, они тоже находятся в определённом поиске какого-то выхода из этого положения. Но пока наверняка ничего неизвестно», – говорит он.

Ранее российские власти отменили и ограничили проведение любых массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных. Предполагается, что эта мера остановит распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

После ухода на карантин и потери зрителей в зале многие культурные учреждения запустили онлайн-проекты и программы. К примеру, режиссер Юрий Грымов выложил свои фильмы в свободный доступ.

