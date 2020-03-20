Райкин: Коронавирус никак не отразился на моей деятельности
Художeствeнный руководитeль «Сатирикона» Константин Райкин в эфире НСН не смог оценить отсрочку уплаты налогов для культурных учреждений.
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился отсрочить уплату налогов организациям, которые работают в сфере спорта и культуры. Предполагается, что такая мера поможет культурным и спортивным компаниям справиться с экономическими трудностями, вызванными ситуацией с коронавирусом. Отсрочка будет действовать до 1 мая.
Художeствeнный руководитeль театра «Сатирикон» Константин Райкин в эфире НСН пока не смог оценить предполагаемые плюсы принятой инициативы.
«На моей деятельности история с коронавирусом пока никак не отразилась. По крайней мере, в денежном отношении мы пока подсчитать это не можем. Поймем это, когда у нас будут первые выплаты и зарплаты. И когда мы узнаем от Министерства культуры, какие мы будем иметь возможности, потому что мы готовим три спектакля. Но думаю, они тоже находятся в определённом поиске какого-то выхода из этого положения. Но пока наверняка ничего неизвестно», – говорит он.
Ранее российские власти отменили и ограничили проведение любых массовых мероприятий, в том числе культурных и спортивных. Предполагается, что эта мера остановит распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
После ухода на карантин и потери зрителей в зале многие культурные учреждения запустили онлайн-проекты и программы. К примеру, режиссер Юрий Грымов выложил свои фильмы в свободный доступ.
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