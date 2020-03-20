Мишустина попросили отменить плату за парковки из-за коронавируса

Михаила Мишустина прпросили рассмотреть возможность полной отмены или значительного снижения расценок на парковку для частных автомобилей в масштабах всей страны из-за распространения коронавируса. Как пишет РИА Новости, соответсвующее письмо премьер-министру направил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он пояснил, ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на угрозу распространения COVID-19, остаётся прежней. А это, в свою очередь, не уменьшает нагрузку на общественный транспорт и, как следствие, провоцирует дополнительный риск распространения коронавируса.