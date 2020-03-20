Мишустина попросили отменить плату за парковки из-за коронавируса
Михаила Мишустина прпросили рассмотреть возможность полной отмены или значительного снижения расценок на парковку для частных автомобилей в масштабах всей страны из-за распространения коронавируса. Как пишет РИА Новости, соответсвующее письмо премьер-министру направил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Он пояснил, ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на угрозу распространения COVID-19, остаётся прежней. А это, в свою очередь, не уменьшает нагрузку на общественный транспорт и, как следствие, провоцирует дополнительный риск распространения коронавируса.
В декабре прошлого года НСН писала, что Сергей Собянин не исключил возможности расширения зон платных парковок, но только в локальном варианте. Об этом он сообщил в интервью каналу НТВ. Градоначальник подчеркнул, что внедрение локальных зон платных парковок возможно при открытии пересадочных узлов и новых станций метро. При этом он отметил, что они будут платными только для тех, кто не проживает в этом районе во избежание транспортного коллапса. При этом, по словам Сергея Собянина, в настоящий момент парковочная система в городе состоялась на 90%.
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