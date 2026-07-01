В России появился первый факультет для циркачей и фокусников
Потерянный советский жанр циркового искусства станет доступен для освоения абитуриентами, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Томилин.
В МосИТИ им. Кобзона доступно обучение на жонглера, фокусника, эквилибриста, клоуна и не только, сообщил в пресс-центре НСН профессор и ректор института Дмитрий Томилин.
В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Томилин отметил, что МосИТИ им.Кобзона подготовил собственные перемены.
«В нашем вузе по согласованию с вышестоящими организациями появился новый факультет циркового искусства. В системе высшего образования мы, пожалуй, первый вуз, который занимается этим направлением. Начиналось всё с курса клоунады, а сейчас мы набираем первый курс циркового искусства уже по жанрам — жонглёры, фокусники, эквилибристы и так далее. Зовём другие театральные вузы присоединиться к этому направлению. А то так оказалось, что в нашей огромной стране никто не занимается цирковым искусством в рамках высшего образования, а в рамках среднего профессионального образования никто не занимается ещё и клоунадой. Это такой потерянный советский жанр», — подчеркнул он.
Ранее Томилин в пресс-центре НСН назвал конкурс на одно место в театральном вузе.
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