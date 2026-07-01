В МосИТИ им. Кобзона доступно обучение на жонглера, фокусника, эквилибриста, клоуна и не только, сообщил в пресс-центре НСН профессор и ректор института Дмитрий Томилин.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Томилин отметил, что МосИТИ им.Кобзона подготовил собственные перемены.