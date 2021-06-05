Пятый альбом Little Big составлен из каверов

Обложка нового альбома группы Little Big также стала оммажем конверта альбома Nevermind американской гранж-группы Nirvana. Только вокалист Антон Лиссов стал младенцем, а вместо одного доллара было изображено 100.

Ранее стало известно, что группа Little Big выпустила новый сингл «We Are Little Big» 21 мая 2021 года. Новый трек коллектив подкрепил и видеопремьерой - клип также вышел сегодня на видеохостинге YouTube и за первые часы после релиза собрал около 80 тысяч просмотров.

