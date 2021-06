Пятый альбом Little Big составлен из каверов

В пятый альбом группы Little Big вошли также пять музыкальных композиций других исполнителей. Little Big по-своему сыграли треки Everybody американской поп-группы Backstreet Boys, Barbie Girl датско-норвежской музыкальной танцевальной поп-группы Aqua, Blitzkrieg Bop американской панк-роковой группы Ramones, Mamma Maria итальянской поп-группы Ricchi e Poveri и «Колдунья» отечечтвенной певицы Надежды Кадышевой.