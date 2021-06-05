Пятый альбом Little Big составлен из каверов
В пятый альбом группы Little Big вошли также пять музыкальных композиций других исполнителей. Little Big по-своему сыграли треки Everybody американской поп-группы Backstreet Boys, Barbie Girl датско-норвежской музыкальной танцевальной поп-группы Aqua, Blitzkrieg Bop американской панк-роковой группы Ramones, Mamma Maria итальянской поп-группы Ricchi e Poveri и «Колдунья» отечечтвенной певицы Надежды Кадышевой.
Обложка нового альбома группы Little Big также стала оммажем конверта альбома Nevermind американской гранж-группы Nirvana. Только вокалист Антон Лиссов стал младенцем, а вместо одного доллара было изображено 100.
Ранее стало известно, что группа Little Big выпустила новый сингл «We Are Little Big» 21 мая 2021 года. Новый трек коллектив подкрепил и видеопремьерой - клип также вышел сегодня на видеохостинге YouTube и за первые часы после релиза собрал около 80 тысяч просмотров.
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