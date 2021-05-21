Little Big выпустили сингл в стиле Rammstein

Группа Little Big выпустила новый сингл «We Are Little Big» 21 мая 2021 года. Новый трек коллектив подкрепил и видеопремьерой - клип также вышел сегодня на видеохостинге YouTube и за первые часы после релиза собрал около 80 тысяч просмотров.

Звучание «We Are Little Big» удивило поклонников коллектива, многие в комментариях написали, что группа вернулась к корням, и проводят параллели с еще одним проектом вокалиста команды Антона Лиссова - группой Jane Air.

В прошлом году группа Little Big была выбрана представителями России на конкурсе «Евровидение». Их песня «Uno» собрала больше всех просмотров на YouTube-канале конкурса. Но выступления Little Big не состоялось из-за отмены «Евровидения» в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЕвровидениеРок-музыкаМузыканты
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