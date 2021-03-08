Группа Little Big представила новый клип с «Пухляшом»
Питерский коллектив Little Big опубликовал на своём YouTube-канале новый клип на трек «Sex Machine». Как сообщает РИА ФАН, одну из главных ролей в ролике исполнил танцор Дмитрий Красилов, получивший прозвище «Пухляш».
Авторами сценария стали солист коллектива Илья Прусикин и режиссёр Алина Пязок. Главными действующими лицами видео являются танцоры. В финале видео участники Little Big в образах персонажей фильма «Люди в чёрном» якобы стирают «Пухляшу» память, после чего он переодевается в костюм для клипа на трек «Uno».
К данному моменту ролик уже набрал свыше 300 тысяч просмотров.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что составлен шорт-лист музыкантов, которые будут бороться за право представить Россию на конкурсе «Евровидение-2021». Группа Little Big должна была поехать от РФ на «Евровидение-2020», однако конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
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