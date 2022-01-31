Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко
Президент России Владимир Путин направил телеграмму детям Виктора Мережко, в которой выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Мережко был не только талантливым драматургом, сценаристом и режиссёром, но и «широко одарённым, неординарным человеком», о котором будут помнить как «о мастере и созидателе».
«Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными творческими работами», - подчеркнул российский лидер.
Народный артист РФ Виктор Мережко умер 30 января на 85-м году жизни. По словам его дочери Марии, причиной смерти режиссёра стали осложнения после коронавируса.
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