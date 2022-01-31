Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

Глава государства отметил, что Мережко был не только талантливым драматургом, сценаристом и режиссёром, но и «широко одарённым, неординарным человеком», о котором будут помнить как «о мастере и созидателе».

«Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными творческими работами», - подчеркнул российский лидер.

Народный артист РФ Виктор Мережко умер 30 января на 85-м году жизни. По словам его дочери Марии, причиной смерти режиссёра стали осложнения после коронавируса.

