Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мережко

Президент России Владимир Путин направил телеграмму детям Виктора Мережко, в которой выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования близким Куравлёва

Глава государства отметил, что Мережко был не только талантливым драматургом, сценаристом и режиссёром, но и «широко одарённым, неординарным человеком», о котором будут помнить как «о мастере и созидателе».

«Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными творческими работами», - подчеркнул российский лидер.

Народный артист РФ Виктор Мережко умер 30 января на 85-м году жизни. По словам его дочери Марии, причиной смерти режиссёра стали осложнения после коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьНародный АртистКинорежиссёрСоболезнованияВладимир Путин
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