Дочь Мережко назвала причину смерти режиссера

Ранее в Союзе кинематографистов России сообщили о смерти режиссера на 85-м году жизни, пишет Газета.ру. Причины ухода Мережко не уточнялись, отмечает Ura.ru.

«Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда», — рассказала дочь Мережко.

По ее словам, сценариста доставили в больницу только 10 января, медики диагностировали поражение легких на 90 и 95 процентов и поместили Мережко в реанимацию. Позже у знаменитого режиссера отнялась нога, ему сделали срочную операцию.

«После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать. Буквально за неделю ушел», — подчеркнула Мария.

