Дочь Мережко назвала причину смерти режиссера
Причиной смерти режиссера, сценариста и драматурга Виктора Мережко стали осложнения после коронавируса. Об этом сообщила дочь Мережко Мария в беседе с KP.ru.
Ранее в Союзе кинематографистов России сообщили о смерти режиссера на 85-м году жизни, пишет Газета.ру. Причины ухода Мережко не уточнялись, отмечает Ura.ru.
«Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда», — рассказала дочь Мережко.
По ее словам, сценариста доставили в больницу только 10 января, медики диагностировали поражение легких на 90 и 95 процентов и поместили Мережко в реанимацию. Позже у знаменитого режиссера отнялась нога, ему сделали срочную операцию.
«После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать. Буквально за неделю ушел», — подчеркнула Мария.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- В Европарламенте назвали власти Украины наркоманами из-за слов о России
- СК окончательно подтвердил подлинность останков семьи Романовых
- СМИ: Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний
- Дочь Мережко назвала причину смерти режиссера
- «Сломают зубы»: глава ЛНР Пасечник предостерег США от угроз Донбассу
- В Британии оценили риск повторного заражения «омикроном» по сравнению с «дельтой»
- Миллиардер Вексельберг призвал ввести контроль над «кошмарными» бизнес-тренингами
- Госинспекция по недвижимости начала проверки апартаментов в Москве
- СМИ: «Мисс США-2019» Чесли Крист нашли мертвой в Нью-Йорке
- Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru