Путин выразил соболезнования близким Куравлёва
Президент России Владимир Путин направил телеграмму близким народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, в которой выразил свои соболезнования в связи со смертью 85-летнего актёра, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте российский лидер назвал Куравлёва «выдающимся артистом, подарившим целое созвездие ярких, самобытных, мастерски сыгранных ролей ролей».
«Леонид Вячеславович Куравлёв был выдающимся артистом и поистине народным любимцем... Он работал творчески, увлеченно, покорял зрителей необычайным талантом и обаянием, искренностью и душевной щедростью», - отметил глава государства.
Леонид Куравлёв скончался 30 января в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, сообщает «Свободная пресса». Похоронят артиста на Троекуровском кладбище 1 февраля.
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