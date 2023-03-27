Путин выразил соболезнования близким погибшего актера Николая Дупака

«Николай Лукьянович прожил большую, достойную жизнь. Он с честью прошел нелегкими фронтовыми дорогами Великой Отечественной, а после войны посвятил себя творческой деятельности, внес значимый личный вклад в развитие театрального дела, сбережение легендарных традиций нашей многонациональной культуры», — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что светлая память об артисте навсегда сохранится в людских сердцах. Дупак был удостоен званиями Заслуженного артиста РСФСР (1980), заслуженного артиста Украины (2012), Почетного деятеля искусств Москвы (2019).

Дупак известен ролями в кинолентах «Интервенция», «Служили два товарища», «Сорок первый», «Трясина», «Бумбараш».



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