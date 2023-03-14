Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

На 73 году жизни умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России (СТД РФ).

Умер прослуживший в Большом театре больше полувека концертмейстер Ксендзовский

Из некролога следует, что артист скончался из-за тяжелой болезни. В воронежском СТД выразили соболезнования родным и близким актера.

Толубаев принимал участие в таких проектах, как «Склифосовский», «Высший пилотаж», «Банды», «Лермонтов», «Розыск» и других.

Ранее сообщалось о смерти народного артиста РСФСР, ведущего актера московского театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.

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ФОТО: РИА Новости
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