Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев
На 73 году жизни умер актер Александр Толубаев, сообщается на сайте воронежского отделения Союза театральных деятелей России (СТД РФ).
Из некролога следует, что артист скончался из-за тяжелой болезни. В воронежском СТД выразили соболезнования родным и близким актера.
Толубаев принимал участие в таких проектах, как «Склифосовский», «Высший пилотаж», «Банды», «Лермонтов», «Розыск» и других.
Ранее сообщалось о смерти народного артиста РСФСР, ведущего актера московского театра «Ленком Марка Захарова» Бориса Чунаева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
- Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
- Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
- «Патриотические» гособлигации могут начать выпускать в России
- Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов»
- Армения отказалась от услуг России на переговорах с Азербайджаном
- В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
- Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев
- Госдума ввела ответственность за дискредитацию добровольцев СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru