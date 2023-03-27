Умер актер Михаил Чигарев. Ему было 78 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Отмечается, что актер театра и кино скончался после продолжительной болезни. Прощание и похороны пройдут 28 марта в Переславле-Залесском.

Актер известен по своим ролям в фильмах Никиты Михалкова, к примеру, «Свой среди чужих, чухой среди своих». Также он снимался у Александра Прошкина, Андрея Малюкова, Григория Кохана. В фильмографии Чигарева около 80 ролей.



