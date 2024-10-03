«Путаницы не будет!»: Продажа именных билетов в Большом театре может быть доработана

«Все театры делают какие-то шаги для того, чтобы устранить спекуляции. Если этого не делать, то она может таких размеров достигнуть, что будет видна над поверхностью. Поэтому в некоторых театрах проходят целые акции по устранению спекулянтов. Но Большой театр - это особая тема, потому что это уже символ России, символ новогоднего подарка. Поэтому очень много желающих. Мы говорили с Большим театром, у нас появятся в дальнейшем общие проекты и программы, которые были бы доступны по цене, чтобы молодежь смогла посетить спектакли. А что касается сейчас других способов, как защитить билетную массу от массовых скупок билетов, то это надо делать как раз через паспортные данные клиента. Путаницы никакой не будет, но рассматривается вопрос семейного билета. То есть два билета, одна семья, одна фамилия», - поделился он.

Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН рассказал, что зарплаты актеров в ряде театров скатились до 60 тысяч рублей даже в Москве.

