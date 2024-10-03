«Путаницы не будет!»: Продажа именных билетов в Большом театре может быть доработана
Гендиректор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман заявил НСН, что Большой театр будет разрабатывать и другие программы для борьбы со спекуляцией.
Нововведение Большого театра о продаже именных билетов - необходимый шаг, он не создаст путаницы, так как для удобства покупателей сейчас рассматривается вариант семейного билета. Об этом в беседе с НСН рассказал генеральный директор Ассоциации «Столичный Цех Деятелей Культуры» Лев Ланцман.
Большой театр сообщил, что начал продавать исключительно именные билеты по удостоверяющим личность документам для предотвращения спекуляции. Об этом сообщается в Telegram-канале театра. Отмечается, что приобрести именные билеты можно, предъявив документ, удостоверяющий личность. Персональные данные зрителя будут занесены в билет. Ланцман рассказал, что Большой театр - особое место, куда постоянно много желающих, поэтому продажа билетов по паспортам - разумный шаг.
«Все театры делают какие-то шаги для того, чтобы устранить спекуляции. Если этого не делать, то она может таких размеров достигнуть, что будет видна над поверхностью. Поэтому в некоторых театрах проходят целые акции по устранению спекулянтов. Но Большой театр - это особая тема, потому что это уже символ России, символ новогоднего подарка. Поэтому очень много желающих. Мы говорили с Большим театром, у нас появятся в дальнейшем общие проекты и программы, которые были бы доступны по цене, чтобы молодежь смогла посетить спектакли. А что касается сейчас других способов, как защитить билетную массу от массовых скупок билетов, то это надо делать как раз через паспортные данные клиента. Путаницы никакой не будет, но рассматривается вопрос семейного билета. То есть два билета, одна семья, одна фамилия», - поделился он.
Ранее директор Театра Вахтангова Кирилл Крок в беседе с НСН рассказал, что зарплаты актеров в ряде театров скатились до 60 тысяч рублей даже в Москве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Литве возбудили дело из-за призывов к расстрелам за русские фильмы и музыку
- Умер актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков
- «Не в контакте!» Правда и вымысел о сокращениях в технологических компаниях
- Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью
- Суд дал восемь лет колонии медсестре за распространение фейков об армии
- Продюсер «Шерлока» допустила возвращение сериала
- Француз решил засудить Столтенберга из-за конфликта на Украине
- Первого фигуранта дела Cryptex отправили под домашний арест
- МИД РФ: Создание единой валюты БРИКС преждевременно
- Жителю Пензенской области дали 15 лет колонии за госизмену
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru