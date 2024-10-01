«Не почётно»: Драпеко объяснила, почему меценаты не хотят поддерживать мелкие театры

Меценаты не хотят поддерживать мелкие театры, потому что для них это не почетно, плюс ко всему они не получат ничего взамен, даже рекламы, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН.

Ранее худрук театра «У Никитских ворот», драматург и сценарист Марк Розовский в кулуарах заседания Директорской ложи театров заявил, что закон о меценатской деятельности в России является бесполезным. По его словам, необходимо сделать так, чтобы меценатам было выгодно помогать театрам. Сейчас, указал он, часто поддерживают богатые театры, вместо того, чтобы поддерживать в первую очередь учреждения культуры с недостатком финансирования. Драпеко объяснила ситуацию с безвозмездной помощью театрам.