«Не почётно»: Драпеко объяснила, почему меценаты не хотят поддерживать мелкие театры
Состоятельными людьми управляют в ручном режиме и фактически заставляют направлять деньги в и так не бедные учреждения культуры, отметила в эфире НСН депутат Елена Драпеко.
Меценаты не хотят поддерживать мелкие театры, потому что для них это не почетно, плюс ко всему они не получат ничего взамен, даже рекламы, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с НСН.
Ранее худрук театра «У Никитских ворот», драматург и сценарист Марк Розовский в кулуарах заседания Директорской ложи театров заявил, что закон о меценатской деятельности в России является бесполезным. По его словам, необходимо сделать так, чтобы меценатам было выгодно помогать театрам. Сейчас, указал он, часто поддерживают богатые театры, вместо того, чтобы поддерживать в первую очередь учреждения культуры с недостатком финансирования. Драпеко объяснила ситуацию с безвозмездной помощью театрам.
«Сегодня управление происходит в ручном режиме, когда вызывают какого-нибудь богатенького и говорят: «Ты помогаешь вот этому театру. Хочешь, не хочешь… А если не хочешь, мы тебе устроим дополнительную налоговую проверку». И так назначают шефов над учреждением – и Эрмитаж, и Русский Музей, и Пушкинский музей… Которые и так не бедные. А быть почетным в совете попечителей Большого театра – это же почетно. А там, где у нас есть маленькие музеи, где они не получают ни почета в своей среде, ни рекламы, туда они не идут, благодетели эти», – сказала Драпеко.
Депутат отметила, что меценатов не устраивает налоговый вычет как мера поддержки, потому что для его получения они должны раскрыть «всю подноготную» своего бизнеса.
«Спонсор получает рекламу, меценат не должен ничего получать. А они все требуют: «Снимите-ка налоги с мецената». Он может получить сегодня только налоговый вычет под благотворительный взнос. Но их это не устраивает, потому что они должны показать всю подноготную своего бизнеса для того, чтобы получить этот вычет. А он показывать не хочет, у него очень много теневых оборотов – залезет налоговая и выявит то, чего не надо. Театральные люди не понимают, что проще ему просто из кармана пачку денег достать и дать, чем иметь дело с налоговой, которая будет проверять каждую строчку его доходов. Поэтому не хватает просто меценатов как таковых, то есть людей, которые готовы жертвовать безвозмездно. Не воспитали мы пока социально-ответственный бизнес», – добавила собеседница НСН.
Президент РФ Владимир Путин в 2014 году подписал федеральный закон «О меценатской деятельности», который определяет ее основные понятия и закрепляет правовой статус благотворителей. Согласно закону, меценатской деятельностью признается безвозмездная передача юрлицами и физлицами имущества, денежных средств в сфере культуры, образования и искусства, направленная на сохранение культурных ценностей и развитие культуры. Сюда же подпадает, например, выполнение реставрационных работ и оказание различных услуг учреждениям культуры.
В документе подчеркивается, что получателями меценатской помощи могут быть только государственные, муниципальные и негосударственные некоммерческие организации культуры, а также образовательные организации, реализующие программы в области культуры и искусства. Это, в частности, музеи, библиотеки, театры и вузы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии от Wildberries потребовали не продавать беспилотники физлицам
- Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD
- ФСБ задержала 39 склонявших подростков к насилию проукраинских радикалов
- Группа Mordor посвятила песню погибшему военкору Семёну Ерёмину
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 19 250 военнослужащих
- Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики
- «Мне везет»: Олег Гаркуша рассказал, как он попадает в кино
- Туристический налог в Великом Новгороде введут с 2025
- Юрий Антонов назвал ударом новость о смерти Вячеслава Добрынина
- В ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru