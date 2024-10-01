Игра на выживание: Зарплаты актеров в столичных театрах скатились до 60 тысяч рублей
Кирилл Крок заявил НСН, что актеры некоторых столичных театров получают сегодня от 60 до 80 тысяч рублей.
Зарплаты актеров в ряде театров скатились до 60 тысяч рублей даже в Москве, заявил НСН директор Театра Вахтангова Кирилл Крок. Он отметил, что зарплата складывается не только из занятости актера, на это также влияют особенности самого театра.
Руководитель театра «У Никитских ворот», драматург и сценарист Марк Розовский ранее заявил НСН о мизерных зарплатах актеров. Он пожаловался, что в его театре некоторые актеры, которые работают очень много, «получают меньше, чем уборщицы». Крок подтвердил эту печальную тенденцию.
«Я с этим соглашусь, знаю лично его актеров, у которых очень маленькие зарплаты. Это еще зависит от театра, у них маленький зал, небольшая цена на билеты. Да, в таких условиях театры выживают. Марка Григорьевича я глубоко уважаю, знаю, что они очень тяжело живут. В любом театре есть премиальная система, на зарплате сказывается занятость актера в спектаклях, главная у него роль или нет. Чем больше играешь, тем больше получаешь. Играет роль вместимость самого театра, все ли билеты проданы, сколько идет в месяц спектаклей. Очень много факторов. Зарплаты по 60-80 тысяч, как сегодня на это жить? У некоторых актеров именно такие зарплаты», - рассказал он.
Театральные вузы сегодня выпускают чрезмерное количество актеров и режиссеров, которые потом не могут найти себе применение, заявил корреспонденту НСН генеральный директор Ассоциации «Столичный Цех деятелей культуры» Лев Лацман в кулуарах заседания Директорской ложи.
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