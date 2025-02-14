«Пушкин, рэп и Борисов»: Как неоднозначный «Пророк» обгонит «Мастера и Маргариту»
Юра Борисов – культурный феномен сегодняшних дней, а Александр Сергеевич – это бренд страны, заявил НСН Роман Исаев, оценивая «потрясающие» предпродажные сборы картины.
Фильм «Пророк» про Александра Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно», заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел на экраны кинотеатров 14 февраля. Главной звездой картины стал исполнивший роль великого поэта номинант на «Оскар» Юра Борисов. При этом режиссером фильма выступил малоизвестный широкой публике Феликс Умаров. С предварительно собранными 45,6 млн рублей музыкальный байопик про судьбу Александра Пушкина лишь немного уступил космической драме «Вызов» (49,2 млн рублей), но заметно обошел более тематически близкие блокбастеры «Онегин» (34,8 млн рублей и 809 миллионов по итогу проката) и «Мастер и Маргарита» (35,1 млн и 2,3 млрд по итогу). Исаев отметил, что «Пророк», вероятно, обгонит «Мастера».
«Цифры, которые мы видим, потрясают своим уровнем. Это ожидаемая история, потому что «Пророк» - это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и «Аноры», плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков. Пушкин – это наше все, он своим брендом привлечет зрителей в кинотеатры, как это было в прошлом году с «Онегиным». А Юра Борисов – культурный феномен сегодняшних дней», - объяснил он.
При этом, по его словам, картина вышла не в самый прибыльный сезон, собрать больше трех миллиардов можно будет только при удачном «сарафане».
«Российская аудитория не очень любит давать понимание по уровню предпродаж, как сложится прокатная судьба фильма дальше. Что касается «Пророка», думаю, цифры будут хорошими. Фильмам, которые выходят в новогодние каникулы, легче собирать большую кассу, это 50%-й коэффициент внутри общей цифры сборов. У «Пророка» есть небольшой коэффициент из-за 14 февраля и мартовских праздников. Пока большой вопрос, получится ли у «Пророка» преодолеть планку в три миллиарда, тут все будет зависеть от «сарафана». У проекта высокий уровень – постановка, костюмы, картины, локации, хорошие актеры. Много составляющих успехов. Не очень известный режиссер Феликс Умаров никого не отпугнет, никого же не отпугнула неизвестность режиссера «Волшебника Изумрудного города», который собрал 3,3 миллиарда рублей. Люди идут на бренд, на актера, на историю. В России ходить на режиссера традицией не стало», - рассказал он.
Исаев подчеркнул, что у фильма уже есть поклонники и критики, но говорить о нем точно будут все.
«Картина «Пророк» не всеми воспринята однозначно с точки зрения подачи диалогов, музыкальных номеров, где читается рэп. У этого будут и поклонники, и те, кому это не понравится. Но «Пророк» - это уже культурное событие в кинематографическом сообществе и в целом. Говорить об этом фильме будут очень многие, как и смотреть», - заключил собеседник НСН.
Школа превращает Пушкина в «портрет», а главной задачей фильма было показать его живым, вдохновляющим и «реально крутым», рассказал ранее Юра Борисов спецкору НСН.
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