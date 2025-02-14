«Пушкин, рэп и Борисов»: Как неоднозначный «Пророк» обгонит «Мастера и Маргариту»

Фильм «Пророк» про Александра Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно», заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» вышел на экраны кинотеатров 14 февраля. Главной звездой картины стал исполнивший роль великого поэта номинант на «Оскар» Юра Борисов. При этом режиссером фильма выступил малоизвестный широкой публике Феликс Умаров. С предварительно собранными 45,6 млн рублей музыкальный байопик про судьбу Александра Пушкина лишь немного уступил космической драме «Вызов» (49,2 млн рублей), но заметно обошел более тематически близкие блокбастеры «Онегин» (34,8 млн рублей и 809 миллионов по итогу проката) и «Мастер и Маргарита» (35,1 млн и 2,3 млрд по итогу). Исаев отметил, что «Пророк», вероятно, обгонит «Мастера».