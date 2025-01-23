«Роль не та»: BadComedian поспорил с Безруковой о шансах Борисова на «Оскар»
Роль Юры Борисова в фильме «Анора» лишила его возможности раскрыть актерский потенциал, сказал НСН Евгений Баженов.
Номинация российского актера Юры Борисова на «Оскар» подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными, чем прежде, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Российских актер вошел в шорт-лист номинантов премии за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Его соперниками стали Эдвард Нортон, Джереми Стронг, Киран Калкин и Гай Пирс. Церемония награждения кинопремии состоится 3 марта.
Перед этим актриса Ирина Безрукова в разговоре с НСН отметила, что Юра Борисов фантастический органичный актер, однако «Оскар» ему не дадут из-за политики. Баженов заметил, что скорее другой фактор может помешать Борисову одержать победу.
«Главная проблема этой номинации – сильная конкуренция, при этом у Борисова не было возможности соперничать на равных. К сожалению, сама роль не дала актеру возможности раскрыться в полной мере, а он способен на это. Допустим, в триллерах вроде "Кентавра" он показывает себя с актерской точки зрения гораздо глубже, чем в "Аноре". Судя по тому, что фильм был номинирован на "Золотой глобус", политика уже не влияет. Картина может быть качественной или некачественной независимо от политической повестки. Конечно, можно попытаться навязать мнение зрителю, однако из-за этого фильм лучше или хуже не станет», - пояснил он», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, лишь единицы критиков оценивали «Анору» через призму политической ситуации, не исключено, что и премия «Оскар» в этом году будет менее политизирована.
«В течение парада награждений мы могли наблюдать присутствие Юры Борисова на Западе, никаких проблем с этим не было. В Каннах, где представляли "Анору", тоже никаких проблем и вопросов не было. Оценивали фильм, и это замечательно. Некоторые критикуют картину как раз за то, что он благосклонно относится к русским, дескать это плохо. Это странные политические вещи. Политика во многом "Оскар" загубила, привела к тому печальному положению, в котором премия буквально пару лет назад пребывала. Не знаю, как будет в этом году, надо посмотреть всю церемонию. Сейчас сыграло много факторов, политическая повестка несколько меняется, также сбавляется ее давление на премию», - пояснил он.
Ранее Юра Борисов во время представления трейлера к своей следующей работе — фильму «Пророк. История Александра Пушкина» — говорил спецкору «Радиоточки НСН», что Пушкин — крутой чувак, а не просто памятник или портрет.
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