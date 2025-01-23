«Роль не та»: BadComedian поспорил с Безруковой о шансах Борисова на «Оскар»

Российских актер вошел в шорт-лист номинантов премии за роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора». Его соперниками стали Эдвард Нортон, Джереми Стронг, Киран Калкин и Гай Пирс. Церемония награждения кинопремии состоится 3 марта.

Перед этим актриса Ирина Безрукова в разговоре с НСН отметила, что Юра Борисов фантастический органичный актер, однако «Оскар» ему не дадут из-за политики. Баженов заметил, что скорее другой фактор может помешать Борисову одержать победу.

«Главная проблема этой номинации – сильная конкуренция, при этом у Борисова не было возможности соперничать на равных. К сожалению, сама роль не дала актеру возможности раскрыться в полной мере, а он способен на это. Допустим, в триллерах вроде "Кентавра" он показывает себя с актерской точки зрения гораздо глубже, чем в "Аноре". Судя по тому, что фильм был номинирован на "Золотой глобус", политика уже не влияет. Картина может быть качественной или некачественной независимо от политической повестки. Конечно, можно попытаться навязать мнение зрителю, однако из-за этого фильм лучше или хуже не станет», - пояснил он», - сказал он.