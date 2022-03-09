Лолита не смогла выйти на сцену

«У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю», — пообещали Лолита.

В конце февраля певица рассказывала, что в Киеве у нее остались пожилая мама и дочь. Лолита говорила, что на фоне обострения ситуации в Донбассе, вызванной усилением военной агрессии со стороны Украины, она беспокоилась за своих родных. Однако после того, как пообщалась с родственниками по телефону и поняла, что с ними всё в порядке она постаралась успокоиться. Артистка верит в то, что ситуация вокруг Донбасса разрешится благополучно и очень скоро.

Ранее группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности. Как сообщила пресс-служба коллектива, участники «Мумий Тролль» более двух десятков лет писали песни, «которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», однако «музыка сорвалась».

