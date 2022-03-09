Лолита не смогла выйти на сцену
Певица Лолита извинилась за отмену концерта в честь 8 марта, который должен был состояться в Екатеринбурге в ККТ «Космос». В интервью «Kassy.ru Екатеринбург» в ВКонтакте поп-певица призналась, что была вынуждена пойти на такой шаг впервые в свое творческой карьере. По словам Лолиты, она не может выйти на сцену физически из-за проблем со здоровьем и в таком состоянии «зажечь» зал вряд ли получится.
«У меня очень сильно скакнуло давление. Мне врачи пока не рекомендуют никакие нагрузки. А еще связки пока после ковида, да еще и на нервной почве не поют. Вы же ходите на мои концерты, чтобы я вас заряжала положительной энергией, я даю вам честное слово, что я вам все отработаю», — пообещали Лолита.
В конце февраля певица рассказывала, что в Киеве у нее остались пожилая мама и дочь. Лолита говорила, что на фоне обострения ситуации в Донбассе, вызванной усилением военной агрессии со стороны Украины, она беспокоилась за своих родных. Однако после того, как пообщалась с родственниками по телефону и поняла, что с ними всё в порядке она постаралась успокоиться. Артистка верит в то, что ситуация вокруг Донбасса разрешится благополучно и очень скоро.
Ранее группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности. Как сообщила пресс-служба коллектива, участники «Мумий Тролль» более двух десятков лет писали песни, «которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», однако «музыка сорвалась».
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